Держава (не) отримає доступ до транзакцій: чи безпечно отримати "тисячу Зеленського"

Для того, щоб отримати 1000 грн в рамках програми "Зимова єПідтримка", не обов’язково надавати дозвіл на передачу даних про покупки.

Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

Одноразова грошова допомога від держави нараховується на картку "Національний кешбек", яку потрібно відкрити в одному з банків-партнерів. Для того, щоб долучитися до самої програми нарахування кешбеку за купівлю українських товарів, потрібно надати дозвіл на передачу даних про свої транзакції.

Відповідно, в суспільстві сформувалась думка і занепокоєння, що для отримання "тисячі Зеленського" теж потрібно дати згоду на обробку даних про всі транзакції. Однак це не відповідає дійсності.

"Долучення до програми "Національний кешбек" відбувається у два етапи: на першому потрібно відкрити картку в одному з банків-партнерів, а на другому – підключити картки, розраховуючись якими, нараховуватиметься кешбек. Саме на цьому етапі й потрібно надати дозвіл на передачу даних про покупки", – йдеться у матеріалі ЕП.

Насправді ж для того, щоб отримати "тисячу Зеленського" достатньо просто відкрити картку "Національний кешбек". Тобто, переходити на другий етап та надавати державі доступ до інформації про розрахунки не обов’язково.

"Ми бачили, що деякі банки не давали створити картку без шерінгу операцій по інших картках. З останнього оновлення всі банки окрім "Приватбанку" це вже виправили, і у них створення картки не зв'язано з шерінгом операцій", – розповіла ЕП заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Як пояснили ЕП у "Приватбанку", технічно опція отримання від держави тисячі гривень базується на технології "Нацкешбеку", де для отримання коштів треба надати дозвіл до інформації про розрахунки.

Водночас після створення картки клієнт може відмовитись від участі у програмі "Національний кешбек" і відкликати дозвіл на перегляд транзакцій.

Нагадаємо:

З 4 грудня оформити "тисячу Зеленського" можна буде через "Укрпошту" – безпосередньо у відділенні або через листоношу. Водночас, якщо оформити тисячу гривень в "Укрпошті", витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.

Більше 2,5 мільйонів українців подали заяви на "Зимову єПідтримку" 1 грудні. Це рекорд для цифрових сервісів.

Джерело: epravda.com.ua

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