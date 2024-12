В берлинских политических и экспертных кругах курсируют три основные модели гарантий безопасности Украины после завершения активной фазы конфликта:

Модель "дикобраз":

Этот подход предполагает "вооружение Украины до зубов", чтобы она могла самостоятельно противостоять любой новой агрессии со стороны россии. Главный вызов здесь – это деньги, производственные мощности и долгосрочные обязательства западных правительств. Особенно сложно с последним, учитывая политическую динамику в США. Плюс непонятно где переход в модель „Израиль“ и какую роль может нести ядерное оружие.

"Корейская модель":

Опираясь на опыт Корейского полуострова после перемирия, эта модель предполагает постоянное присутствие войск третьих стран на территории Украины. Однако это присутствие должно быть не минимальным, как, например, нынешняя "tripwire"-модель в странах Балтии, а действительно значительным для эффективного сдерживания. Пример с развертыванием немецкой бригады в Литве показывает, как трудно реализовать даже относительно небольшие инициативы. Для Европы такая модель станет серьезным испытанием на готовность не только развертывать свои войска, но и брать на себя связанные риски, включая внутриполитические турбулентности – в условиях текущей поляризации краев политического спектра такие решения могут стать факторов прихода к власти радикалов. Дополнительная сложность – это структура командования: будет ли это США, НАТО, ЕС или какая-то подвижная коалиция? Кто возьмет на себе роль визави для москвы, как в этой системе будет интегрирован Киев?

"Западногерманская модель":

Согласно этому сценарию, Украина вступает в НАТО, даже если не контролирует всю свою территорию. Тут снимаются все вопросы с процедурами и ролями, все отлажено. Для НАТО как аппарата и для Киева это выглядит как единственная полноценная гарантия безопасности – "you are in or you are out", к промежуточным конструкциям в Брюсселе (НАТОвском) относятся презрительно. Исторический пример Западной Германии иллюстрирует, как можно адаптировать модель: в 1955 году ФРГ вошла в НАТО без признания границ Восточной Германии, с особым статусом отдельных территорий (Берлина) и ограничениями на размеры и структуру своих вооруженных сил.

На самом деле, такие исторические параллели, конечно, это большое упрощение. Западная Германия в период Холодной войны фактически сочетала в себе все три модели. Тем не менее, такие точки опоры полезны для процесса. Ну и преференция Киева к вступлению в НАТО вполне понятна, история американских bilateral security agreements очень разная - между Южной Кореей и Афганистан был нюанс, а ведь и Сеул и Кабул полагались (в случае Исламской Республики) на союзника и договор с ним. С другой стороны, чему в 2025 году больше веры, когда речь идет о национальной безопасности - договору с Трампом или букве протокола международного института?

Джерело: echofm.online

Автор: Alex Yusupov

