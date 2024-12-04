Обломки неизвестного беспилотника были обнаружены возле села Подгорень, Оргеевском районе Молдовы

Местная полиция уже проводит расследование — полиция Молдовы

По их данным, обломки дрона были обнаружены во вторник, 3 декабря. Полиция ограничила доступ к месту падения и проводит комплексное расследование.

Полицейские Оргеева получили сигнал о беспилотнике, обнаруженном за пределами села Подгорень. Информация была немедленно передана компетентным властям, а доступ граждан к району падения беспилотника был ограничен

На месте падения находятся специализированные службы. Также известно, что сотрудники техническо-взрывного отдела Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз Генерального инспектората полиции проведут комплексное расследование летательного аппарата.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46600

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