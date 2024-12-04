Сьогодні ми святкуємо День ракетних військ та артилерії — у День святої Варвари

За легендою, після загибелі святої Варвари блискавка вразила її кривдників, тому вона є покровителькою всіх, хто має справу з вибухами та вогнем. І тому символіка українських ракетних військ та артилерії пов'язана з блискавкою.

Цей рід військ — основна бойова сила Сил оборони, яка щоденно відправляє полум'яну помсту окупантам. Тих, хто там служить, називають богами війни.

Дякуємо вам за захист України!

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4256

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