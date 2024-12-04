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СБУ затримала зрадницю, яка коригувала удари рф по артпозиціях ЗСУ під Часовим Яром

СБУ затримала зрадницю, яка коригувала удари рф по артпозиціях ЗСУ під Часовим Яром

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Донеччині. Зловмисниця шпигувала за локаціями Сил оборони та коригувала по них авіаудари рашистів.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 51-річна безробітна з міста Костянтинівка, яку спецслужба рф завербувала влітку цього року.

Агентка намагалася виявити і передати рашистам локації укріпрайонів та артилерійських позицій українських військ, що ведуть бої за Часів Яр.

У подальшому рф планувала здійснити повітряні атаки на ці підрозділи ЗСУ і таким чином створити умови для прориву оборони міста.

Контррозвідка СБУ викрила ворожі плани і затримала російську агентку за місцем проживання. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення відповідних підрозділів Сил оборони.

Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13517

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