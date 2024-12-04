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“Пусть, короче, его валят! Ты че ― не понял что надо сделать?!” - перехоплення ГУР
У черговій перехопленій розмові російських загарбників у Донецькій області командир підрозділу окупаційної армії рф наказує підлеглому здійснити воєнний злочин ― стратити військовополоненого.
“Что там, бля*ь, за сложности, на*уй? Барон, сука! Сука, застрелите и все. Что вы там, сисюкаетесь, на*уй?”, ― кричить росіянин.
▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua