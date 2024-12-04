Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:03
Просмотров: 43

Поширював інформацію про місця дислокації українських захисників — харків’янин отримав вирок

Поширював інформацію про місця дислокації українських захисників — харків’янин отримав вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 57-річного чоловіка у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Прокурори довели, що проросійськи налаштований харків’янин з квітня цього року збирав інформацію про українських військових, яка не поширювалась у відкритому доступі. Маскуючись під «пересічного громадянина», під час «прогулянок» по Харкову чоловік вивідував місця розташування підрозділів українських військовослужбовців та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють місто. Щоб дані були більш точними, обвинувачений навіть придбав спеціальне обладнання, зокрема монокуляр та мінівідеокамеру.

Зібрані дані чоловік передавав своєму співрозмовнику у текстових повідомленнях, супроводжуючи їх зображеннями мап місцевості з відповідними позначками.

Харків’янина затримано у його власному помешканні. Під час обшуку у чоловіка виявлено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Обвинувачений визнав свою вину. Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/20396

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Спеціальна пропагандистська операція: «Орєшнік» путіна виявився «зрежисованим шоу» — The Moscow Times
Сегодня 07:34    5
Високопосадовці Білого дому занепокоєні "гонкою" з виділення Україні останніх пакетів військової допомоги
Сегодня 07:30    11
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 грудня 2024 року від ДСНС
Сегодня 07:23    36
Оккупированному Мариуполю грозит коллапс с водоснабжением
Сегодня 07:21    47
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.24 орієнтовно
Сегодня 07:20    42
“Пусть, короче, его валят! Ты че ― не понял что надо сделать?!” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:12    46
То, что вы видите в СМИ под заголовками "опубликован план Келлога" - это не какой-то новый план спецпосланника Трампа по Украине генерала Кита Келлога
Сегодня 06:53    69
Хаос, відступ, пригнічені росіяни ― нові деталі щодо ситуації в Сирії
Сегодня 06:26    77
США передают Украине системы дистанционного минирования трех типов
Сегодня 06:18    81
Три основные модели гарантий безопасности Украины
Сегодня 06:09    100
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 