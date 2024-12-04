Поширював інформацію про місця дислокації українських захисників — харків’янин отримав вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 57-річного чоловіка у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Прокурори довели, що проросійськи налаштований харків’янин з квітня цього року збирав інформацію про українських військових, яка не поширювалась у відкритому доступі. Маскуючись під «пересічного громадянина», під час «прогулянок» по Харкову чоловік вивідував місця розташування підрозділів українських військовослужбовців та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють місто. Щоб дані були більш точними, обвинувачений навіть придбав спеціальне обладнання, зокрема монокуляр та мінівідеокамеру.

Зібрані дані чоловік передавав своєму співрозмовнику у текстових повідомленнях, супроводжуючи їх зображеннями мап місцевості з відповідними позначками.

Харків’янина затримано у його власному помешканні. Під час обшуку у чоловіка виявлено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Обвинувачений визнав свою вину. Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/20396

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