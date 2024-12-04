Колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова затримано, суд готується відправити його під варту — ДБР, Офіс генпрокурора, джерела "УП".

Ємельянова підозрюють в участі у схемі, організованій головою суду Віктором Татьковим. За версією слідства, Татьков, Ємельянов та інші учасники схеми за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах.

Татьков втручався в електронну систему розподілу справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників".

"Служителі Феміди поставили цей процес на потік, протягом тривалого часу вони фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів", — йдеться у повідомленні Бюро.

Певний час Татьков і Ємельянов переховувалися від слідства в Австрії. Там проти них було відкрито кримінальну справу про викрадення людей і вимагання майнових прав на компанії.

Згодом суддя повернувся до України. У березні 2021 року Вища рада правосуддя звільнила Ємельянова за вчинення "істотного дисциплінарного проступку". Після звільнення він зайнявся адвокатською практикою.

Ємельянову повідомили про підозру в участі у злочинній організації та злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні хабаря (ч. 1 статті 255 КК України, ч. 2 статті 368 КК України (в редакції від 05.04.2001).

Санкція вказаних статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Прокурори просять запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу.

Джерело: https://t.me/znua_live/179621

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