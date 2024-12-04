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США передают Украине системы дистанционного минирования трех типов

США передают Украине системы дистанционного минирования трех типов

Это 155-мм артснаряды ADAM, переносные системы установки смешанных минных полей MOPMS и системы минирования Volcano, сообщают СМИ США.

ADAM раскрываются в воздухе и выпускают 36 мин. MOPMS может переноситься двумя солдатами и выпускает 17 противотанковых мин, а также 4 противопехотные мины.

Volcano может разбрасывать противопехотные и противотанковые мины из контейнеров, устанавливаемых на автомобилях или вертолетах.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46603

Новости портала «Весь Харьков»

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