Представлені фото таємничого китайського "авіаносця" з трьома надбудовами

На минулому тижні в мережу виклали відео таємничого китайського корабля, схожого на "авіаносець". Тепер представлені якісні фото, які дають краще уявлення про судно.

В першу чергу експерти звернули увагу на те, що корабель отримав одразу три надбудови, тоді як зазвичай на авіаносцях можна бачити одну або дві. Чому саме китайці обрали таку схему – невідомо.

Більше того, залишається невідомою приналежність корабля. Одразу після публікації відео експерти припустили, що це взагалі може бути не військовий корабель, адже на ньому не було жодних позначень, які б говорили про належність до китайського флоту.

У той же час, на одному з фото можна бачити емблему, яка вказує на належність корабля до Китайської державної суднобудівної корпорації (CSSC).

Можливо, що "авіаносець" являє собою експериментальне або дослідницьке судно. Скоріш за все, на ньому можуть базуватись вертольоти або безпілотники. Ніяких ознак катапульт, які б запускали більш важкі пілотовані літаки, помічено не було.

Цікаво, що димові труби виведені на третій "острів", який розмістили на кормі. Також на одному з фото можна бачити підйомник, який, вочевидь, використовується для підняття літальних апаратів до палуби.

Джерело: unian.ua

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