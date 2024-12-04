Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:10
Просмотров: 117

Представлені фото таємничого китайського "авіаносця" з трьома надбудовами

Представлені фото таємничого китайського авіаносця з трьома надбудовами

Представлені фото таємничого китайського авіаносця з трьома надбудовами

На минулому тижні в мережу виклали відео таємничого китайського корабля, схожого на "авіаносець". Тепер представлені якісні фото, які дають краще уявлення про судно.

В першу чергу експерти звернули увагу на те, що корабель отримав одразу три надбудови, тоді як зазвичай на авіаносцях можна бачити одну або дві. Чому саме китайці обрали таку схему – невідомо.

Більше того, залишається невідомою приналежність корабля. Одразу після публікації відео експерти припустили, що це взагалі може бути не військовий корабель, адже на ньому не було жодних позначень, які б говорили про належність до китайського флоту.

У той же час, на одному з фото можна бачити емблему, яка вказує на належність корабля до Китайської державної суднобудівної корпорації (CSSC).

Можливо, що "авіаносець" являє собою експериментальне або дослідницьке судно. Скоріш за все, на ньому можуть базуватись вертольоти або безпілотники. Ніяких ознак катапульт, які б запускали більш важкі пілотовані літаки, помічено не було.

Цікаво, що димові труби виведені на третій "острів", який розмістили на кормі. Також на одному з фото можна бачити підйомник, який, вочевидь, використовується для підняття літальних апаратів до палуби.

Джерело: unian.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, Китай

Читайте ещё:

росія випереджає НАТО у виробництві зброї для війни в Україні
03.12.2024 10:27    137
Німецька компанія Helsing розпочала масове виробництво керованих за допомогою штучного інтелекту бойових безпілотників, які планується постачати Україні
03.12.2024 09:39    152
Шольцу показали українські аналоги «шахедів» і «ланцетів» (ФОТО)
03.12.2024 06:46    143
російські ракети, які здатні нести ядерну боєголовку.
02.12.2024 08:58    206
Близько мільярда євро з доходів від заморожених російських активів підуть на підтримку українського ОПК
02.12.2024 07:00    141
Китай обмежить продаж техніки та хімії до росії
01.12.2024 10:03    190
російський БПЛА Zala
30.11.2024 10:32    188
Статья про бракованные мины 120-мм
30.11.2024 06:30    271
Фіни будують для нас завод дронів
29.11.2024 06:56    151
російська балістична ракета "Орєшнік": чим путін лякає Європу та США — The New York Times
29.11.2024 06:18    278
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 