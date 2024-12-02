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російські ракети, які здатні нести ядерну боєголовку.

російські ракети, які здатні нести ядерну боєголовку.

Ракета "Рубєж", чи "Орєшнік", здатна нести ядерну боєголовку. Це, а ще її дальність, сполохали західні медіа. Та й знервували багатьох в Україні.

Але росія вже використовувала проти України ракети, які можуть нести як звичайну боєголовку, так і ядерну. Ми зібрали список російських ракет, що несуть ядерний заряд або звичайний та ядерний, і виділили ті, які росія запускала по Україні.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4251

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Темы: впк, росія

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