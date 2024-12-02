Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:57
Просмотров: 36

Збито 52 ворожих БПЛА

Збито 52 ворожих БПЛА

У ніч на 2 грудня 2024 року (із 19.00 1 грудня) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф. ворог атакував 110-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 — вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку росії та Білорусі, ще один — в повітрі. Бойова робота триває!

Інформація уточнюється та оновлюється.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ликвидация террориста, участвовавшего в резне 7 октября, обернулась международным скандалом
Сегодня 09:07    24
російські ракети, які здатні нести ядерну боєголовку.
Сегодня 08:58    42
Шмигаль зазначив, що відкриття повітряного простору поки неможливе
Сегодня 08:47    57
Американская авиация нанесла удар по стержню иранской стратегии в Сирии и Ливане
Сегодня 08:35    66
«росія має суперзброю, щоб відповісти на агресію проти неї». Це – ворожа маячня
Сегодня 08:27    68
Оперативна інформація станом на 08.00 02.12.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:08    83
"Укренерго" відсудило у "ЛЕО" Григоришина борг, що назбирався після окупації Луганщини
Сегодня 08:05    74
Втрати, оточення, відставка командувача — становище росіян у Сирії
Сегодня 07:55    89
Харківщина, 2 грудня
Сегодня 07:50    71
У листопаді фінансування від партнерів перевищило внутрішні надходження України, — народний депутат Ярослав Железняк
Сегодня 07:46    76
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 