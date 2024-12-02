Збито 52 ворожих БПЛА

У ніч на 2 грудня 2024 року (із 19.00 1 грудня) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф. ворог атакував 110-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 — вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку росії та Білорусі, ще один — в повітрі. Бойова робота триває!

Інформація уточнюється та оновлюється.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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