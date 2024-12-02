Американская авиация нанесла удар по стержню иранской стратегии в Сирии и Ливане

Минувшей ночью США нанесли мощные авиаудары по базам про-иранских милиций в районе города Аль-Маядин на востоке Сирии; ударные самолеты ближней авиации A-10C “Warthog” и другие средства поразили центр связи, казармы и несколько других военных объектов.

Поступают сообщения о значительных потерях, к нескольким местам нанесения ударов направляются машины скорой и неотложной помощи.

Аль-Маядин, расположенный вдоль реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, является стратегическим центром для операций Ирана в Сирии и служит логистическим узлом для переброски оружия, бойцов и грузов из Ирака через Сирию в Ливан для поддержки Хезболлы.

Этот регион сильно укреплен иранскими прокси, включая Катаиб Хезболла, Асаиб Ахль аль-Хак и Лива Фатемиюн – афганское шиитское ополчение, которое обучает и поддерживает Корпус стражей исламской революции (КСИР). Этот район является стержнем региональной стратегии Ирана, направленной на сохранение влияния и обеспечение коридора поставок для своих военизированных формирований и союзников.

Последствия удара выходят за рамки тактических достижений и имеют значительные стратегические последствия. Для Ирана операция нарушает его способность консолидировать власть в восточной Сирии, где боевики закрепились в таких городах, как Аль-Маядин, Абукамаль и Дейр-эз-Зур. Эти города являются важнейшими узлами иранского “сухопутного моста” – коридора, соединяющего Тегеран с Дамаском и Бейрутом.

Нанося удары по Аль-Маядин, США напрямую ставят под угрозу контроль Ирана над этим коридором, ослабляя его возможности по снабжению Хезболлы в Ливане и укреплению своих боевиков в Сирии.

Джерело: nigroll.com

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