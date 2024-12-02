Президент США Джо Байден помилував свого сина Гантера Байдена, якого визнали винним і який чекав на вироки у двох кримінальних справах — BBC

У червні присяжні визнали Гантера Байдена винним у тому, що він під час купівлі зброї приховав той факт, що був наркозалежним. У вересні Байден-молодший сам визнав провину в іншій справі — про ухилення від податків.

У заяві, оприлюдненій увечері у неділю, Джо Байден стверджує, що суди над його сином виявилися «заражені політикою» і тому закінчилися неправосудними рішеннями.

«Коли я на цих вихідних ухвалив це рішення, відкладати його виконання більше не мало сенсу. Я сподіваюся, що американці зрозуміють, чому батько і президент прийшов до такого рішення», — йдеться в заяві.

Гантер Байден теж виступив із заявою, в якій сказав, що помилки, яких він припустився у минулому, використали з політичною метою, щоб публічно принизити й зганьбити всю сім'ю Байденів.

«Я в жодному разі не вважаю сьогоднішній акт милосердя щодо мене чимось само собою зрозумілим і присвячу життя допомозі тим, хто все ще хворий і страждає від залежності», — заявив син президента.

Очікувано відреагував на рішення чинного очільника Білого дому наступний президент США Дональд Трамп. Він назвав помилування Гантера Байдена "зловживанням і порушенням норм правосуддя" і поскаржився, що Байден-старший не звільнив від покарання учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року, які після палкої промови Трампа щодо "вкрадених" виборів увірвалися до будівлі Конгресу.

Джерело: https://t.me/znua_live/179421

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