Угода століття скасовується. Qualcomm втратила інтерес до придбання Intel

Поглинання Intel стало б однією з найбільших технологічних угод усіх часів, але Qualcomm втрачає інтерес до цієї угоди.

На початку осені стало відомо, що Qualcomm попередньо домовилася з Intel, яка донедавна була одним із найбільших виробників чипів, про можливе поглинання. Але угода зіткнулася з численними фінансовими, нормативними та операційними перешкодами.

Ймовірно, поглинання компанії спричинило б тривалий і важкий антимонопольний розгляд у різних країнах, включно з Китаєм, який є ключовим ринком і для Qualcomm, і для Intel. Також угоді перешкодила інформація про борг Intel у понад 50 мільярдів доларів.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, складнощі, пов’язані з придбанням усієї Intel, зробили угоду менш привабливою для Qualcomm. Тепер компанія розглядає придбання лише частини Intel або повернення до цієї ідеї згодом.

Про потенційну угоду заговорили після того, як Intel оприлюднила звіт про прибутки, в якому вона повідомила про скорочення штату на 15% і спробу змінити свою структуру і пріоритети. В разі придбання Qualcomm мала б займатися збитковим підрозділом Intel з виробництва напівпровідників, у чому у неї немає досвіду.

Джерело: techno.nv.ua

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