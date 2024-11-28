Україна візьме участь у виставці World Expo 2025 в Японії

Губернатор японської префектури Осака Хірофумі Йосімура заявив у вівторок, що Україна візьме участь у Всесвітній виставці World Expo 2025.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

«Україна зараз перебуває у дуже складній ситуації, однак її присутність (на виставці – ред.) має значення, оскільки слугує закликом до миру», – сказав Йосімура журналістам під час візиту до Франції.

Заява губернатора Осаки, де має відбутися World Expo 2025, пролунала на тлі побоювань, що Україна може зіткнутися із труднощами у виділенні коштів на проведення міжнародного заходу, оскільки країна обтяжена фінансовим тягарем триваючої війни з росією.

Kyodo News із посиланням на поінформовані джерела повідомляє, що Україна вважає, що може зменшити наявний тягар, використавши надану Японською асоціацією міжнародних виставок будівлю замість того, щоб зводити власний об’єкт.

Джерело у японському уряді поінформувало, що Київ розглядає можливість участі в World Expo 2025 у павільйоні типу «С», який буде збудований організатором заходу і розподілений між учасниками. Україна має звершити підготовку до відкриття виставки у квітні наступного року, додало неназване джерело.

World Expo 2025 у японській Осаці триватиме шість місяців – із 13 квітня по 13 жовтня. Очікується, що свої павільйони на цьому заході представлять понад 150 країн світу з усіх континентів, у тому числі Сполучені Штати, Китай, країни Європейського Союзу.

Всесвітня виставка або Експо (англ. Expo) є символом індустріалізації та відкритим майданчиком для демонстрації технічних і технологічних досягнень. Перше Експо провели в Лондоні у 1851 році під назвою «Велика виставка робіт промисловості всіх націй».

Джерело: ukrinform.ua

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