Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:48
Просмотров: 115

"Буцефал": Нацбанк ввів в обіг третю монету, яка присвячена українській зброї

Буцефал: Нацбанк ввів в обіг третю монету, яка присвячена українській зброї

Національний банк 27 листопада ввів в обіг пам’ятну монету "Українська бавовна. "БТР-4Е "Буцефал" - третю монету із серії, присвяченій українській зброї.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"БТР-4Е "Буцефал" – бойова броньована машина, що поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність. Її історія розпочалась у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління та успішно впоралися з цим завданням", – йдеться у повідомленні.

На аверсі зобразили стилізований здиблений кінь із броньованих пластин. Це своєрідна паралель з легендарним Буцефалом Олександра Македонського, що символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом.

На реверсі зображено сучасний український бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля, що є на озброєнні бронемашини. Угорі – напис БТР-4, виконаний зі склепаних пластин, що утворюють літери і цифру.

Монета виготовлена з нейзильберу, її номінал становить 5 гривень. Тираж очікується до 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Укрпошта показала нову марку, присвячену волонтерам
Сегодня 11:14    93
Україна візьме участь у виставці World Expo 2025 в Японії
Сегодня 11:01    112
СБУ затримала агента фсб, який намагався спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром на Кіровоградщині
Сегодня 10:35    105
«Бійці «Азову» назвали Трампа фейковим президентом і спалили його книгу». Це – ворожа підробка
Сегодня 10:22    104
Отримання 36 тис. доларів США хабаря: Оголошено обвинувальний вирок колишнім службовцям столичної податкової інспекції та адвокату
Сегодня 09:58    101
Знижки чи пастка? Як уникнути шахраїв під час Чорної пʼятниці
Сегодня 09:47    121
СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції у Житомирі
Сегодня 09:35    123
"путін абсолютно переоцінив свої сили. Але водночас його не можна недооцінювати, бо його рішучість дика і жорстока"
Сегодня 09:25    131
В Україні змінили порядок повернення продавцю зіпсованих продуктів
Сегодня 09:14    141
Наслідки масованого удару по Україні:
Сегодня 08:59    168
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 