«Бійці «Азову» назвали Трампа фейковим президентом і спалили його книгу». Це – ворожа підробка

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Брехня: військовослужбовці «Азову» спалили книгу новообраного президента США Дональда Трампа «Мистецтво укладати угоди» і назвали його зрадником та боягузом через його мирний план. Таке відео поширюють російські Telegram-канали.

Правда: відео є фейковим. Закадрова вимова українських слів свідчить про те, що це – чергова російська постанова.

Запис поширювали винятково російські інформаційні сміттярки та сторінки у соцмережах – його розтиражували сім ворожих ресурсів з охопленням аудиторії у 2,7 млн.

Це свідчить про сплановану інформаційну операцію, мета якої показати, що українські військовослужбовці агресивно сприйняли наміри Трампа щодо закінчення війни в Україні. І таким чином - підірвати міжнародну підтримку України.

Це вже не перша така спроба - раніше ворог поширював відеоролики, на яких нібито українські військові спалюють манекен Трампа.

Джерело: https://t.me/spravdi/43207

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