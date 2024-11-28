Як мінімум 36 подвійних ударів завдала росія за час повномасштабної війни

Подвійні удари — це такі, коли незабаром після першого слідує другий (чи навіть більше), спеціально для того, щоб атакувати рятувальників, медиків, поліцейських та перехожих, які прийшли на допомогу постраждалим. Вони є воєнним злочином.

Кількість подвійних ударів постійно зростає: у 2022 росія нанесла 6 таких ударів; у 2023 — 10; у 2024, станом на кінець серпня, 20.

Але ці дані неповні, бо дослідники не можуть отримати повний доступ до інформації про всі удари і орієнтуються а відкриті дані.

росія вже використовувала подвійні удари в Сирії, і тепер робить це в Україні. російська пропаганда виправдовує цей воєнний злочин.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4239

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