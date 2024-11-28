Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:16
Просмотров: 31

Супутникові знімки «Південмашу» спростували «переможні» заяви російських пропагандистів

Супутникові знімки «Південмашу» спростували «переможні» заяви російських пропагандистів

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

москва намагається знайти докази того, що завод «Південмаш» у Дніпрі, по якому 21 листопада був застосований «орєшнік», «стертий на порох». Але поки марно.

Дуже засмутили росіян свіжі супутникові знімки, які змусили деяких пропагандистів суттєво знизити градус «переможного» угару. z-блогер «романов лайт» визнав, що «завод після удару взагалі не постраждав».

Визнав це й колаборант царьов, хоча й продовжував наполягати, що «руйнування значні, але ззовні».

Скоріш за все, найближчим часом пропаганда облишить цю незручну тему, щоб ненароком не звести нанівець усі зусилля кремля, бо ж саме «орєшнік» був останньою надією путіна на те, що Захід нарешті злякається і припинить підтримку України.

Джерело: https://t.me/spravdi/43211

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ заочно засуджено архімандрита УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до складу рф
Сегодня 07:25    3
Українські біженці, які перебувають у Німеччині, уже більшістю не хочуть ніколи повертатися в Україну — Süddeutsche Zeitung
Сегодня 07:07    43
Нові бронетранспортери українського виробництва Oncilla-Shturm пройшли випробування і відправляються на фронт
Сегодня 06:59    55
Завдяки СБУ заочно засуджено екснардепа Царьова та конфісковано його майно на 460 млн грн
Сегодня 06:41    77
ЕС хочет видеть Украину своей частью и будет поддерживать ее так долго, как это будет необходимо
Сегодня 06:34    72
Як мінімум 36 подвійних ударів завдала росія за час повномасштабної війни
Сегодня 06:26    80
“Рухайтесь швидко!”, ― північний кореєць підганяє солдатів
Сегодня 06:17    86
18 років тому закінчили ліквідацію стратегічної авіації ВПС України
Сегодня 06:09    87
Новини
Сегодня 06:00    96
Оперативна інформація станом на 16.00 27.11.2024 щодо російського вторгнення
27.11.2024 16:21    130
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 