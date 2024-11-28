Супутникові знімки «Південмашу» спростували «переможні» заяви російських пропагандистів

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

москва намагається знайти докази того, що завод «Південмаш» у Дніпрі, по якому 21 листопада був застосований «орєшнік», «стертий на порох». Але поки марно.

Дуже засмутили росіян свіжі супутникові знімки, які змусили деяких пропагандистів суттєво знизити градус «переможного» угару. z-блогер «романов лайт» визнав, що «завод після удару взагалі не постраждав».

Визнав це й колаборант царьов, хоча й продовжував наполягати, що «руйнування значні, але ззовні».

Скоріш за все, найближчим часом пропаганда облишить цю незручну тему, щоб ненароком не звести нанівець усі зусилля кремля, бо ж саме «орєшнік» був останньою надією путіна на те, що Захід нарешті злякається і припинить підтримку України.

Джерело: https://t.me/spravdi/43211

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