В Україні змінили порядок повернення продавцю зіпсованих продуктів
Кабінет міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів.
Про це повідомляється на урядовому порталі.
Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією Закону України "Про захист прав споживачів", а це відбудеться лише після припинення чи скасування воєнного стану, уточнюють в уряді.
Порядок передбачає можливість як заміни непридатних/небезпечних для споживання харчових продуктів на придатні, так і виплати покупцю коштів за повернення таких продуктів. Також встановлюються чіткі терміни повернення чи заміни непридатних/небезпечних харчових продуктів, порядок дій покупця та продавця тощо.
Зокрема, документом визначено наступні терміни заміни чи повернення продуктів з моменту його придбання:
● протягом доби – харчові продукти, що зберігаються за температури +6 градусів.
● не пізніше трьох календарних днів – продукти, граничний термін споживання (дата "вжити до") або мінімальний термін придатності яких не перевищує 14 днів (але в будь-якому випадку до закінчення терміну придатності)
● не пізніше 14 днів з моменту придбання товарів, термін придатності яких перевищує 14 днів.
Для випадків покупки онлайн передбачено, що терміни повернення та заміни починають діяти з моменту фактичного отримання покупцем продуктів.
"Запропонований механізм дозволить захистити права покупців і водночас надасть бізнесу можливість швидко та без звернень до суду врегулювати зі споживачами спірні питання. Це певною мірою убезпечить добропорядний бізнес від перевірок", – прокоментувала заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Джерело: epravda.com.ua