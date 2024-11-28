Наслідки масованого удару по Україні:

Луцьк: кілька прильотів. Частина міста без світла, не працює електротранспорт. Критичну інфраструктуру підключають до генераторів. Діти навчаються онлайн.

Рівненська область: понад 280 тис. абонентів без світла. Проблеми з водою. Школи переходять на дистанційне навчання.

Київ: падіння уламків на відкриту територію в Дніпровському районі. Попередньо без жертв і руйнувань.

Харків: пошкоджені виробничі корпуси підприємств і багатоповерхівка.

Вінницька область: пошкоджені житлові будинки, знищено господарське будівлю. Є постраждала.

Миколаїв: через відключення електрики не працюють тролейбуси, трамваї та освітні заклади.

Сумська область: знищено кілька об'єктів інфраструктури. Пошкоджені школи, лікарня, багатоповерхівки, об'єкти водопостачання.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/64672

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