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СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції у Житомирі

СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції у Житомирі

Служба безпеки та Національна поліція затримали 5 агентів рф, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події.

За матеріалами справи, зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через Телеграм-канали із пошуку «швидких грошей».

Для вчинення теракту фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції.

За інструкцією російських кураторів вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили «віддалено» за допомогою мобільного телефону.

При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу.

Усі п’ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані «по гарячих слідах» у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них – 46-річний харків’янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж.

За інструкцією окупантів, рецидивіст купував складові до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому схроні.

Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці «компоненти» із тайника і за наданими їм схемами в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій.

Двоє інших співучасників - встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її в дію.

Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочину.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції у Житомирі

СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції у Житомирі

СБУ і Нацполіція затримали агентів рф, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції у Житомирі

Джерело: https://t.me/SBUkr/13478

Новости портала «Весь Харьков»

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