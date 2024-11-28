Співробітника СБУ, якого викрили на одержанні 60 тис. дол. США за неперешкоджання веденню бізнесу з майнінгу криптовалюти, засуджено до 10 років позбавлення волі

27 листопада 2024 року ВАКС оголосив вирок, яким оперативного співробітника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ (ДКІБ СБУ) визнано винуватим у вимаганні та одержанні 60 тис. дол. США, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Співробітнику СБУ призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, у тому числі віртуальних активів – криптовалюти на загальну суму понад 58 тис. доларів США, що перебуває на різних електронних мультивалютних криптогаманцях.

Також особу позбавлено військового звання – полковник.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

▶ ️Деталі справи:

У ході досудового розслідування встановлено, що співробітник СБУ вимагав 60 тис. дол. США за нібито сприяння у повернені техніки, вилученої в межах розслідування викрадення електроенергії на Сході України, а також не перешкоджання у веденні бізнесу з майнінгу криптовалют. Вже через тиждень після вилучення техніки підприємець отримав «пропозицію» про сплату за вилучений товар, про що одразу повідомив НАБУ. Службовця СБУ було викрито «на гарячому» 26 липня 2022 року.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2889

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