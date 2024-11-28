Знижки чи пастка? Як уникнути шахраїв під час Чорної пʼятниці

Чорна п’ятниця — час великих розпродажів, але й високої активності шахраїв. Вони користуються попитом на вигідні пропозиції, розраховуючи на те, що люди можуть не перевіряти надійність сайтів чи пропозицій.

На ілюстраціях розповідаємо, які схеми найчастіше використовують зловмисники, як убезпечити себе та що робити у разі шахрайства.

Будьте пильними та не дайте себе ошукати!

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/44476

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