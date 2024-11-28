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СБУ затримала агента фсб, який намагався спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром на Кіровоградщині

СБУ затримала агента фсб, який намагався спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром на Кіровоградщині

СБУ затримала агента фсб, який намагався спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром на Кіровоградщині

Служба безпеки запобігла масштабній диверсії фсб на території Кіровоградської області. За результатами спецоперації затримано російського агента, який намагався спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром та інші стратегічні об’єкти регіону.

Затриманим виявився 21-річний місцевий житель, якого у серпні 2024 року дистанційно завербувала фсб. У поле зору окупантів молодик потрапив через свої прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах країни-агресора.

Для виконання «перевірочних» завдань агент збирав інформацію про технічний стан енергоспоруд, а також відслідковував локації військових шпиталів та будівель ТЦК.

Отримані відомості зрадник месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень та позначок об’єктів на гугл-картах.

Згодом агент отримав нове завдання – проникнути на територію ключової електропідстанції регіону та підпалити її за допомогою легкозаймистої суміші, а потім відзняти загоряння.

У разі знищення енергооб’єкта окупанти обіцяли своєму поплічнику грошову винагороду у розмірі 200 тис. російських рублів.

Співробітники СБУ завчасно викрили зрадника, задокументували його злочини і затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу цілі.

Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони в районах розвідактивності агента.

На місці затримання у нього вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13484

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