Укрпошта показала нову марку, присвячену волонтерам

На ній зображена автівка, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне. Ескіз — авторства Анастасії Бондарець, який обрали українці у межах голосування у соцмережах.

Роботи інших фіналістів: Анастасії Туки, Святослава Романчака та Марії Суслової — відтворено на художньому конверті, картці та папці до випуску.

Тираж - 300 000 одиниць. Передзамовлення можна робити вже онлайн, а придбати у відділеннях та філателістичних крамницях з 2 грудня.

Кожна поштова марка у випуску має 5,00 грн додаткового номіналу, який призначений для відрахування на благодійні цілі.

Джерело: https://t.me/galkaifuanews/31913

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