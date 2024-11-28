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Отримання 36 тис. доларів США хабаря: Оголошено обвинувальний вирок колишнім службовцям столичної податкової інспекції та адвокату

Отримання 36 тис. доларів США хабаря: Оголошено обвинувальний вирок колишнім службовцям столичної податкової інспекції та адвокату

27 листопада 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишнім начальнику слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Шевченківському районі міста Києва, його колишньому співробітнику та адвокату, яких викрито на висловленні прохання та одержанні від підприємця 36 тис. дол. США неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. гривень, 109 тис. дол. США та товарно-матеріальних цінностей.

За вироком суду ексначальника слідчого управління та його колишнього співробітника визнано винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України. Суд призначив їм покарання у виді 10 та 9 років позбавленні волі відповідно з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки з конфіскацією всього належного їм на праві власності майна.

Відповідно до вироку адвоката визнано винуватим лише у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права займатися адвокатською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2887

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