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Завдяки СБУ заочно засуджено екснардепа Царьова та конфісковано його майно на 460 млн грн

Завдяки СБУ заочно засуджено екснардепа Царьова та конфісковано його майно на 460 млн грн

За доказовою базою Служби безпеки України колишній народний депутат Олег Царьов отримав тюремний вирок у ще одному кримінальному провадженні. Цього разу його визнано винним у фінансуванні збройної агресії рф.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

За матеріалами СБУ суд призначив Царьову 8 років тюрми, а також конфіскував усе належне йому майно.

Зокрема, в дохід України вилучено:

▪ два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму: санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», загальна вартість яких становить понад 456 млн грн;

▪ квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн;

▪ земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється у 1,3 млн грн.

За матеріалами справи, екснардеп-регіонал регулярно фінансує бюджет країни-агресора у вигляді сплати «податків» за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Царьова винним за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення екснардепа до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що раніше СБУ повідомила Царьову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами скеровано до суду. Крім того, у 2022 році він уже отримав перший заочний судовий вирок за іншими статтями: 12 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій та Івано-Франківській областях за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13486

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