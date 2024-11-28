Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 листопада 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 27 по 28 листопада 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

✅ 8 – на ліквідацію пожеж;

✅ 10 – на допомогу населенню;

✅ 9 – інші залучення.

● Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Під час ліквідації однієї з побутових пожеж рятувальники виявили тіла двох загиблих осіб. Подія трапилась 27 листопада о 17:12 у приватній оселі в селищі Вільшани Солоницівської громади. Площа пожежі склала 80 м кв. Під час розвідки вогнеборці виявили тіла 18-річного юнака та 42-річної жінки. Причина виникнення загоряння встановлюється.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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