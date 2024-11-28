● Інформація про накопичення росіянами понад 200 крилатих ракет Х-101 і 300 балістичних «Іскандерів» правдива, — ГУР

● Харківський ЦНАП, що був пошкоджений внаслідок російської атаки, відновив свою роботу. Незабаром планують замінити вікна та двері.

● Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Каей Каллас на посту главы евродипломатии

● НАТО обещает не ослаблять поддержку Украины после применения россией "Орешника" по Днепру, свидетельствует заявление Совета Украина — заявление Альянса

● ЕС намерен направить один миллиард евро из второго транша доходов от замороженных активов россии на поддержку военной промышленности Украины через закупки украинского оружия, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс

● Трамп готовит план резкого увеличения добычи нефти, которого боялись в россии. Трамп заявил, что при цене нефти на уровне $40 за баррель россия не сможет вести боевые действия. Трамп также утверждал, что США заработает целое состояние на продаже энергоресурсов в Европу.

● Україна та Польща ухвалили спільну заяву щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії

● Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE. Загалом під час повномасштабного вторгнення через механізми Світового банку залучили вже майже $50 млрд.

● 82% жителів Південної Кореї проти надання зброї Україні, — Reuters. Водночас вони визнають, що посилення зв’язків між росією та КНДР є загрозою для Сеулу. Опитування провели на тлі заяви президента. України про те, що країна планує надіслати запит до Південної Кореї щодо надання зброї.

● Байден запросил у Конгресса выделения $24 млрд на дополнительную военную помощь Киеву и восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине - Politico.

● Германия намерена поставить Украине до конца 2024 г. еще две системы ПВО IRIS-T, заявила министр иностранных дел ФРГ Бербок на полях встречи глав МИД стран G7 в Италии.

● Министр обороны Китая арестован. Министра подозревают в коррупции и теперь ему грозит расстрел — FT. Американские официальные лица заявляют, что расследование является частью более масштабной операции по выявлению фактов взяточничества в Народно-освободительной армии Китая.

● За крушением самолета DHL в Литве может стоять россия — генеральный инспектор бундесвера

● В Пакистане оппозиция выходит уже несколько дней и протестует на улице, требуя освободить из тюрьмы Имрана Хана. Оппозиция заявляет, что нынешняя власть в Пакистане — диктаторская хунта. По митингующим открыли огонь резиновыми пулями, но протест это не остановило

● Греция в сотрудничестве с Францией планирует подарить Армении российские системы ПВО (С-300, ТОР-М1, Оса-АКМ).

● Маск раскритиковал власти Калифорнии за возможную отмену льгот для Tesla. Компания, скорее всего, лишится налоговых льгот в штате, если Трамп отменит программу льгот для производителей электромобилей на федеральном уровне.

● Глава МИД Италии заявил, что считает ордер МУС на арест Нетаньяху невыполнимым

● ЗСУ поранили генерала КНДР в Курській області рф, - Financial Times. Газета пише, що особу генерала не розкривають. Раніше було відомо, що Північна Корея направила генерал-полковника Кім Чен Бока, щоб той контролював підрозділи "Штормовий корпус". Підтвердити, що саме він отримав поранення на Курщині неможливо.

● Казахстан планує різко збільшити експорт сирої нафти... в обхід росії. Експорт нафти з турецького порту Джейхан дозволить Казахстану скоротити більш ніж на 80% частку постачань, які наразі йдуть через росію та помітно зменшити залежність від кремля.

● Верховний суд заборонив УПЦ користуватись собором у Чернігові

● «Непридатних із виключенням» більше не існує: Міноборони України внесло важливі зміни до Положення про ВЛК у ЗСУ, — військовий адвокат.

● Народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олександр Мережко висунув новообраного президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру

● «Газпром» может остановить транзит газа в Европу через Украину в 2025 году, — Reuters

● В Башкортостане возле НПЗ обстреляли кукурузник Ан-2, который приняли за атакующий дрон.

● Шойгу встречается в Кабуле с главой МВД Афганистана, некогда самым разыскиваемым боевиком Талибана Сираджуддином Хаккани.

● В россии зарегистрирован новый бренд водки «Орешник» — РосПатент

● Школьникам в Екатеринбурге ставят двойки за отказ писать письма СВОшникам. Учащихся снимают с уроков рисования и духовно-нравственной культуры ради участия в «добровольной» патриотической акции. За отказ ребёнку выставили двойки сразу по двум предметам. В администрации города подтвердили проведение акции, но настаивают, что участие в ней добровольное.

● На россиянку завели дело за то, что она попыталась узнать адреса бомбоубежищ. Пока на Татьяну Наумову из Йошкар-Олы составили административный протокол за якобы «распространение недостоверной информации, создавшей угрозу нарушения общественного порядка». По этой статье ей грозит штраф от 30 000 до 100 000 рублей.

● россиян хотят насильно мирить при разводе. С такой инициативой выступили в госдуре. В случае принятия законопроекта суд сделает примирение супругов в течение трёх месяцев обязательным. Сейчас этот срок можно сократить до минимума по желанию одного из супругов.

● кремль начнет отправлять в отставку губернаторов за низкую рождаемость

● У Грузії із національних іспитів вилучили питання про боротьбу з російським імперством в першій половині XIX століття.

● По данным Минтруда, доля граждан старше 55 лет в рф в 2024 году достигла 30%, что является максимальным показателем в современной истории россии.

● Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала - ведущего российского пропагандистского телеканала. Сотрудникам корпункта в Берлине предписано уехать из страны, сообщает телеканал.

● От корреспондентов немецкого телеканала ARD потребовали покинуть территорию рф, сообщили в российском МИДе. Мера принята в ответ на закрытие немецкого бюро Первого канала

● Гендиректор корпорации Unilever Хейн Шумахер заявил, что компания ушла из рф "из-за потери контроля" над российским бизнесом.

● Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что принял приглашение путина прибыть в москву на празднование 9 Мая в 2025 году

● 10 кадетов из Уфы попали в больницу после драки из-за надписи «2-я рота пидоры» возле столовой.

● россияне начали забирать деньги с вкладов даже с высокими ставками

● Захарова заявила, что рф в случае появления ракет США в Японии будет предпринимать «адекватные шаги в соответствии с обновленной ядерной доктриной»

● Ветерана Великой Отечественной войны и поэта Булата Окуджаву, который умер в 1997 году, книжный в Петербурге объявил иноагентом.

● Вся мебель в россии скоро резко подорожает минимум на 15%, а мебельные импортёры могут оказаться на грани банкротства, предупреждает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли. Всё из-за резкого повышения пошлины на китайскую мебельную фурнитуру с 0 до 55%.

Новости портала «Весь Харьков»