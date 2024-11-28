Українські біженці, які перебувають у Німеччині, уже більшістю не хочуть ніколи повертатися в Україну — Süddeutsche Zeitung

Згідно із результатами опитування, таких людей 65%.

«Зараз більшість у 65 відсотків кажуть: «Ми залишаємося тут. Ми облаштовуємося», — заявив президент німецького Державного управління у справах біженців Марк Зайберт.

Він також звернув увагу, що українці стали активніше відвідувати ярмарки вакансій і шукати роботу в країні.

Джерело: https://t.me/znua_live/178605

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