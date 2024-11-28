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Нові бронетранспортери українського виробництва Oncilla-Shturm пройшли випробування і відправляються на фронт
Як повідомили в Міністерстві оборони України, бронемашину кодифіковано та допущено до експлуатації.
Бронетранспортер вміщує трьох членів екіпажу і шістьох стрільців. Машина оснащена автоматичною коробкою передач та потужним турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики.
Запасу пального вистачає на понад 700 км шляху.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/64621