Нові бронетранспортери українського виробництва Oncilla-Shturm пройшли випробування і відправляються на фронт

Як повідомили в Міністерстві оборони України, бронемашину кодифіковано та допущено до експлуатації.

Бронетранспортер вміщує трьох членів екіпажу і шістьох стрільців. Машина оснащена автоматичною коробкою передач та потужним турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики.

Запасу пального вистачає на понад 700 км шляху.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/64621

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