ЕС хочет видеть Украину своей частью и будет поддерживать ее так долго, как это будет необходимо

И новая еврокомиссар по расширению, словенский политик Марта Кос, приложит все усилия, чтобы поддержать Украину и другие страны-кандидаты в процессе их интеграции в состав Евросоюза — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен

Пусть не будет никаких сомнений, - мы хотим, чтобы Украина стала частью Европейского Союза. Итак, мы будем стоять рядом с Украиной так долго, как это будет необходимо. Мы будем готовы с реформами, которые необходимы с нашей стороны. И мы поддержим эти страны на каждом шагу их пути, в процессе, основанном на достижениях, пока они не будут готовы присоединиться к нашему Европейскому Союзу

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46282

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