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Харківщина, 28 листопада.

Харківщина, 28 листопада.

▪️28 листопада 06:08 м. Харків. Внаслідок ракетного удару пошкоджено виробничі корпуси підприємства та пошкоджено скління вікон житлового багатоповерхового будинку.

▪️ 16:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь, неподалік в полі. Відбулось влучання FPV дрону у трактор Т-150. Внаслідок влучання постраждали три чоловіки 39,44,61 років та два чоловіки 38, 42 років загинули.

▪️ 14:00 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Впав FPV дрон з запалом, не здетонував.

▪️ 13:45 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок скиду з дрону боєприпасу, пошкоджено автомобіль.

▪️ 10:40 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу FPV пошкоджено два приватних будинки.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого. Одне боєзіткнення триває досі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 17 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Всі атаки противника відбито Силами оборони.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 121 особу.

Джерело: https://t.me/synegubov/12261

Новости портала «Весь Харьков»

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