Немецкие автопроизводители столкнулись с масштабным кризисом — новые машины никто не покупает

В Германии разразился кризис в автомобильной отрасли: на логистической площадке CAT Automobillogistik в Эссене скопилось около шести тысяч новых автомобилей, для которых не могут найти покупателей. Среди них — дорогие модели Volkswagen и Audi, а также электрокары.

Стоимость автомобилей на перевалочном пункте оценивается минимум в 300 миллионов евро. По словам сотрудников, машины простаивают более полугода, а некоторые — даже больше года.

«Я никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным, хотя работаю здесь уже более десяти лет. Автомобили только привозят, но почти никто на них не уезжает», — рассказал BILD один из работников.

Причиной кризиса он называет высокие цены на автомобили и проблемы с инфраструктурой для электрокаров.

«Люди не готовы платить такие деньги за электроавтомобиль, а развитие зарядных станций и ограниченная дальность поездки отпугивают покупателей», — заявил сотрудник логистической площадки.

Эксперты подтверждают, что спрос на новые автомобили в Германии продолжает снижаться.

Слабые продажи негативно сказываются на автопроизводителях. Компании — такие, например, как Ford — вынуждены вводить сокращенный рабочий день и увольнять сотрудников. Однако падение спроса может сыграть на руку покупателям: производители начинают предлагать крупные скидки, чтобы избавиться от залежавшихся моделей.

Как отмечает автомобильный эксперт Франк Швопе, до конца года автопроизводители попытаются улучшить свои показатели продаж, что приведёт к ещё большим скидкам. Несмотря на это, по его словам, кризис продолжает углубляться, а найти долгосрочные решения в условиях падающего спроса становится всё сложнее.

@BILD_Russian

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/50495

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