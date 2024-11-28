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Справжній яструб. У Швейцарії створили суперманеврений дрон

Справжній яструб. У Швейцарії створили суперманеврений дрон

Вчені зі Швейцарської федеральної політехнічної школи в Лозанні створили унікального робота, здатного імітувати політ хижих птахів.

Цей пернатий дрон, названий LisRaptor, має неймовірну маневреність і здатний виконувати складні віражі, використовуючи тільки рух хвоста.

Дослідники надихалися поведінкою справжніх яструбів, які можуть змінювати напрямок польоту, не махаючи крилами. Вони ретельно вивчили анатомію і рухи хижих птахів і створили робота, максимально наближеного за своїми характеристиками до природного прототипу.

LisRaptor оснащений легкими штучними кістками і суглобами, які дають йому змогу рухати крилами і хвостом. Завдяки спеціальному покриттю, що імітує пір'я, робот має чудові аеродинамічні властивості.

Розробка робота-яструба має велике значення для розвитку авіації. Вивчення принципів польоту птахів може допомогти створити нові типи безпілотників з поліпшеними характеристиками маневреності та енергоефективності. Крім того, такі роботи можуть використовуватися для наукових досліджень, наприклад, для вивчення поведінки тварин у дикій природі.

Дослідники планують продовжувати роботу над своїм проектом. Вони хочуть створити більш досконалу модель робота, здатного виконувати ще більш складні маневри. Також вчені планують вивчити можливість застосування цієї технології в інших галузях, наприклад, у робототехніці та біоміметиці.

Відкриття вчених зі Швейцарії є важливим кроком у розвитку авіації. Робот-яструб LisRaptor демонструє, що природа може стати джерелом натхнення для створення нових технологій.

Джерело: techno.nv.ua

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Темы: швейцарія

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