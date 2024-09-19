У зв'язку з планами швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "росіяни на війні" МЗС України висловило обурення

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців.

Наша дипломатична команда системно та послідовно відстоюватиме ізоляцію агресора в культурній та інших сферах. російській пропаганді за ширмою культурного продукту — не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках", — йдеться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

** Пропагандистську стрічку "росіяни на війні" не дивлячись на протести з боку української сторони вже показали на міжнародному кінофестивалі у Торонто TIFF та на Венеційському кінофестивалі.

В своєму фільмі, колишня співробітниця пропагандистського каналу RT, росіянка Анастасія Трофімова намагається показати окупантів, як "звичайних людей", які нібито не винні у тому, що змушені воювати, та не скоювали в Україні воєнних злочинів.

Джерело: https://t.me/znua_live/167607

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