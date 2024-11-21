Оперативна інформація станом на 16.00 21.11.2024 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 114.

Українські захисники вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню постраждали, зокрема, громади населених пунктів Волфине, Клюси, Покровка та Журавка Сумської і Чернігівської областей.

На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, бої продовжуються.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 12 разів атакували Сили оборони в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. П’ять боєзіткнень триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила також дванадцять атак на позиції українців поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. Десять боїв завершилися, ще два – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку авіація противника завдала удару КАБами по Кузьминівці.

На Краматорському напрямку від початку доби ворог двічі атакував поблизу Часового Яру та Ступочок, на даний час триває бій.

На Торецькому напрямку агресор чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Ворог активно застосовує авіацію. Завдав ударів КАБами по Торецьку, Калиновому, Іванопіллю та Костянтинівці.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Сили оборони стримують натиск та відбили 22 атаки противника, вісім боєзіткнень – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія здійснила 21 атаку поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Тривають бої. Ворог скинув сім авіабомб на Андріївку.

На Времівському напрямку відбулося сім ворожих атак в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. Три бої ще тривають. Під ударами ворожих бомб опинилися Улакли та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку триває ворожа атака.

Продовжується операція в Курській області. Від початку доби російські літаки завдали 15 ударів 22 КАБами по власній території. Українські воїни відбили 11 спроб загарбників прорвати нашу оборону, бої тривають.

На решті напрямків – без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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