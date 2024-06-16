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У Берні заарештували швейцарця, який два роки воював за Україну — тепер йому загрожує до трьох років ув’язнення

У Берні заарештували швейцарця, який два роки воював за Україну — тепер йому загрожує до трьох років ув’язнення

Швейцарець Джона Нейдхарт вступив до лав Інтернаціонального легіону ЗСУ у березні 2022 року. Він пережив обстріл Яворівського полігону, пройшов Харківський контрнаступ та воював на Луганщині.

Напередодні мирного саміту у Швейцарії Джона повернувся на батьківщину та добровільно здався швейцарській поліції. Оскільки у Швейцарії військова служба в іноземній армії є незаконною, військовому загрожує кілька років в'язниці.

Джона Нейдхарт приїхав до Швейцарії не просто так — своїми діями він хоче привернути увагу до потреб України під час Саміту миру.

"Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй можливість перемогти росіян у військовому плані. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести з ними переговори, а не навпаки", — каже Джона.

Військовослужбовець розповідає, що перспектива потрапити до в'язниці його зовсім не лякає. "Я добре уявляю, як повернуся в Україну після мого можливого тюремного ув'язнення", — сказав Нейдхарт.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/45787

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