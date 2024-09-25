Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинцев

Федеральное собрание Швейцарии признало Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом сообщается на сайте парламента страны.

Соответствующее решение поддержали 123 депутата, 58 выступили против, еще 7 – воздержались.

В принятом заявлении указано, что "голод миллионов людей около 90 лет назад, за который нес ответственность советский режим при Иосифе Сталине, является актом геноцида".

"Федеральное собрание признает систематические действия, ведущие к голоду в больших масштабах и целенаправленном порядке и осуществляются с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую полностью или частично, как деяние геноцида", – говорится в тексте.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/42863

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