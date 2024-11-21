Європейська комісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн планує почати свою офіційну діяльність вже 1 грудня 2024 року в оновленому складі

Відповідно до інформації джерел європейських ЗМІ, лідери політичних груп у Європарламенті змогли досягти угоди щодо питання оновленого складу Єврокомісії — Deutsche Welle.

Остаточне голосування на пленарному засіданні парламенту відбудеться 27 листопада у Страсбурзі. Саме на ньому буде офіційно затверджено кандидатури нових єврокомісарів, після чого орган зможе розпочати свою роботу.

Під час слухань у Європарламенті труднощі з підтримкою виникли у шістьох кандидатів на посаду віце-голів Єврокомісії. Так, соціалісти і соціал-демократи не хотіли затверджувати кандидатуру італійця Раффаеле Фітто від правлячої в країні правої партії «Брати Італії».

Водночас правоцентристський альянс «Європейська народна партія» (ЄНП) виступав проти кандидатури нинішньої міністерки довкілля Іспанії та соціалістки Тереси Рібери, яку звинувачують у бездіяльності під час нещодавньої катастрофічної повені у Валенсії.

Джерело: https://t.me/znua_live/177715

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