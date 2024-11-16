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Сегодня 10:47
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В Америке интересно

В Америке интересно

Как пишет Punchbowl News, (https://punchbowl.news/archive/111424-am/) Сенат может не одобрить назначения Талси Габбард и Мэтта Гетца на должности директора национальной разведки и генпрокурора соответственно.

"Сенатор-республиканец из Айовы Чак Грассли застыл на 30 секунд, когда репортёры спросили у него, готов ли Сенат одобрить назначение Гетца". (Кстати, сенатору Грассли 91 год, он 1933 года рождения. А ещё говорили, что Байден старый :)

Среди республиканцев в Сенате куда больше традиционных консерваторов и меньше MAGA. И по итогам распределения мест после выборов (53:47), достаточно лишь 4-х голосов республиканцев из 53, чтобы отклонить кандидатуру Габбард и Гетца (все демократы, понятно, проголосуют против).

По Габбард - Сенат вообще инициирует её проверку в ФБР.

"Возмущённые изоляционистскими взглядами Габбард и склонностью к теориям заговора, некоторые республиканские ястребы уже обсуждают способы сорвать её номинацию. Комитету Сената по разведке поручено провести её проверку. Габбард также пройдёт проверку биографических данных в ФБР", - Punchbowl News.

Не в восторге Сенат и от назначения Пита Хегсета на должность министра обороны (главы Пентагона). Как пишет The New York Times, сенаторы опасаются, что 44-летнему телеведущему недостаёт опыта, чтобы руководить ведомством, в подчинении которого 1,3 миллиона активных военнослужащих.

Ну, посмотрим, насколько в США сработает система сдержек и противовесов.

По Марко Рубио (госсекретарь) и Майку Уолтцу (советник по нацбезопасности) всё в порядке, Сенат одобряет.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16538

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