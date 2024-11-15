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Перемога Трампа змусить Південну Корею переглянути плани щодо постачання зброї Україні, пише Bloomberg

Перемога Трампа змусить Південну Корею переглянути плани щодо постачання зброї Україні, пише Bloomberg

Джерела агентства кажуть, що уряд президента Південної Кореї Юн Сок Йоля змушений враховувати позицію Трампа, щоб вирішити, чи варто змінювати свою давню політику відмови від надання летальної допомоги Києву.

Це свідчить про те, що Південна Корея зараз менш схильна відправляти боєприпаси в Україну, якщо КНДР не вживатиме подальших заходів або якщо не буде більшої ясності щодо того, як Трамп діятиме щодо України.

«Для Південної Кореї, яка навіть не є членом НАТО, було б досить незручно втрутитися в цей момент, якщо Трамп займе Білий дім і захоче вийти з конфлікту», — сказав Кім Юн, професор політології в Університеті північнокорейських досліджень у Сеулі.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18396

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