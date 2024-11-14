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Дональд Трамп формує список чиновників Пентагону, які будуть звільнені відразу після його повернення до Білого дому — Reuters

Дональд Трамп формує список чиновників Пентагону, які будуть звільнені відразу після його повернення до Білого дому — Reuters

Планування звільнень перебуває на ранній стадії і може змінитися в міру того, як адміністрація Трампа буде формуватися, сказали джерела, які знайомі з процесом переходу влади.

Ще під час передвиборчої кампанії Трамп говорив про звільнення "свідомих" генералів і тих, хто відповідальний за виведення військ з Афганістану в 2021 році. Однак дехто з його оточення все ж сумнівається у масових звільненнях в оборонному відомстві.

Одне з джерел повідомляє, що нова адміністрація, ймовірно, зосередиться на американських офіцерах, яких вважають пов'язаними з Марком Міллі, колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів Трампа. Міллі був процитований у книзі Боба Вудворда "Війна", яка вийшла минулого місяця, де він назвав Трампа "фашистом до мозку кісток", а союзники Трампа націлилися на нього за передбачувану нелояльність до колишнього президента.

"Кожна людина, яку підвищив і призначив Міллі, піде. Існує дуже детальний список усіх, хто був пов'язаний з Міллі. І всі вони підуть", — вказав один зі співрозмовників агентства.

Зокрема ціллю Трампа та ймовірного нового міністра оборони Піта Гегсета може стати й наступник Міллі, генерал ВПС Чарльз Браун, який, за словами ведучого Fox News, отримав посаду "через свій колір шкіри".

Перше джерело, знайоме з планами переходу, повідомило, що Браун буде одним з багатьох офіцерів, які підуть у відставку.

"Голови Об'єднаного комітету начальників штабів і всі заступники начальників штабів будуть звільнені негайно", — сказало джерело агентства.

Деякі нинішні і колишні американські чиновники применшують можливість таких серйозних кадрових перестановок, заявляючи, що це було б непотрібним і руйнівним у час глобальних потрясінь, коли в Україні і на Близькому Сході тривають війни.

Перше джерело повідомило, що з бюрократичної точки зору буде складно звільнити і замінити значну частину вищого військового керівництва США, припускаючи, що таке планування "може бути хвалькуватістю і позерством" з боку радників Трампа.

Але друге джерело припустило, що в таборі Трампа вважають, що Об'єднаний комітет начальників штабів повинен бути скорочений через "бюрократичну надмірність".

Джерело: https://t.me/znua_live/176534

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Темы: США, трамп

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