Армія США тестує кулемет зі штучним інтелектом, який може автономно збивати безпілотники

Компанія Allen Control Systems на замовлення Міністерства оборони США розробила автономну роботизовану систему зі штучним інтелектом під назвою "Bullfrog". Вона може вражати невеликі безпілотники, використовуючи власне програмне забезпечення комп'ютерного зору.

Деталі

Перший тест нової системи відбувся на початку цього року під час заходу Technology Readiness Experimentation, який збирає різних підрядників, щоб продемонструвати їхні прототипи. У цей час Пентагон оцінює розробки й приймає подальші рішення щодо них, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wired.

На опублікованих кадрах можна побачити кулемет, встановлений у кузові звичайного пікапа. Він дуже легко збиває дрони під час їхнього руху небом.

Приклади роботи установки Bullfrog: відео

Розробники не приховують, що на створення Bullfrog їх штовхнула війна росії проти України:

Під час російського вторгнення в Україну ми бачили поширення безпілотників по обидва боки конфлікту, і ми читали в різних ЗМІ, що українці стріляли по них з АК-47 в повітря. Ми подумали: "Це хороше завдання для робототехніки. Важко влучити в щось, що летить так швидко, але робот може це зробити завдяки сучасному комп'ютерному зору та алгоритмам управління штучного інтелекту, – каже співзасновник і генеральний директор ACS Стів Сімоні.

За словами Сімоні, мета полягала в тому, щоб повністю виключити людину з рівняння, особливо з огляду на те, як швидко можуть літати ці безпілотні дрони.

Система Bullfrog від ACS є частиною набагато ширшої тенденції. Американські військові випробовують цілу низку дистанційно керованих і напівавтономних систем озброєння для знищення ворожих безпілотників у небі. На початку цього року, наприклад, армія США почала експериментувати з роботами-собаками, оснащеними гвинтівками.

Компанія стверджує, що установка Bullfrog неймовірно дешева у використанні, особливо в порівнянні з набагато складнішими й дорожчими лазерними або мікрохвильовими системами озброєння.

Поки що люди все ще повинні давати їй дозвіл, перш ніж відкрити вогонь. Це пов'язано з тим, що існує сувора політика щодо використання летальної автономної зброї. Однак ACS прагне запевнити військових, що вона технічно здатна до повністю автономної роботи, тобто самостійно фіксувати цілі й приймати рішення про їхнє знищення.

Наша система повністю автономна, ми просто чекаємо, коли уряд визначить свої потреби, – заявив головний стратег ACS Брайс Купер.

Але коли ці потреби зміняться і чи зміняться взагалі, ще належить з'ясувати. Навколо використання такої автономної зброї залишається багато гострих етичних питань. Але ясно одне: Україна може запропонувати найкращі випробування, які тільки може уявити Пентагон – випробування реальними умовами.

Джерело: 24tv.ua

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