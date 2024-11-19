The Insider: казахські компанії продають росіянам західні військові технології

Компанії з Казахстану закуповують на Заході, а потім продають у росію пристрої для виробництва систем радіоелектронної боротьби, повідомляє портал розслідувань The Insider.

Портал стверджує, що компанії, зареєстровані в Казахстані, закуповували продукцію в 2023-2024 роках, в тому числі: таких компаній, як німецька Rohde & Schwarz, французька Safran Data Systems, американська Mini-Circuits або ірландська Farran Technology, а потім реекспортувала їх до росії. За даними The Insider, з листопада 2023 року тільки Askarlab закупив високоякісне радіообладнання на суму близько двох мільйонів доларів США.

Слідчі встановили, що імпортовані із Заходу товари, які евфемістично називають «товарами подвійного призначення», продавалися російським компаніям, які перебувають під санкціями Заходу. У розпорядження порталу також потрапило листування керівництва однієї з казахстанських компаній, яке пообіцяло надати підсанкційній російській компанії «Діполь» обладнання іспанської компанії Keysight Technologies. Один військовий експерт розповів журналістам, що продукція саме цієї компанії (та інших) використовується при розробці та вдосконаленні російських супутників радіоелектронної розвідки.

Журналісти також вдалися до провокацій, видаючи себе за представників московських компаній, які бажають через казахстанські компанії закуповувати товари західних виробників. Їм обіцяли зустрічі з представниками таких підприємств, які проживають у Казахстані.

Ні для кого не секрет, що з моменту початку повномасштабної війни між росією та Україною та запровадження західними санкціями проти російських компаній товари подвійного призначення надходять до росії через інші країни, в тому числі країни Середньої Азії. ВВП країн Центральної Азії (крім Туркменістану) за останні два роки істотно зріс - в тому числі через те, що через ці країни зараз йде транзит російських товарів. Низка компаній з Казахстану, Узбекистану та Киргизстану також потрапили під санкції з боку США чи Великої Британії, і час від часу з’являється інформація про нові компанії, які додаються до цього списку. Немає повідомлень про можливі наслідки для західних компаній, які, як припускають, знають, кому в кінцевому підсумку йдуть їхні товари (PAP).

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/50262

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