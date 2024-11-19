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Атакамс и госизмена спикера МИД РФ Захаровой

Атакамс и госизмена спикера МИД РФ Захаровой

Первое правило фантастически хороших анонимных сообщений по оружию в западных стенгазетах – не надо спешить их комментировать. Потому что в жизни всё не так, как на самом деле. Много нюансов.

Например, многие обратили внимание на странную возню в газете «Фигаро». Но немногие вспомнили: совсем недавно министр обороны Франции С.Лекорню заявил, что подписал документы о передаче в Украину новой партии скальпов – … до 10 штук. Это для понимания масштаба.

По британским ракетам особая история. Ну, и позиция США во всей красоте. Всё вместе точно не даёт повода говорить о какой-то «эскалации» со стороны запада, о чём верещат пособники Кремля.

Но главное – не это.

Стоит отметить заявление спикера Захаровой. Она повторила тезис, который регулярно вырывается из разных кремлёвских ртов. Цитата: «Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта».

Получается, что в Москве не считают Россией ни Крым, ни тем более 4 захваченные области Украины. Хоть бы что они там понаписывали в своих официальных документах.

Ибо Захарова прямо говорит – там суть и «конфликт» радикально иной природы. По мнению Захаровой, удары западным оружием по российским войскам на любой части оккупированных РФ территорий Украины содержат другую суть и природу, чем потенциальные удары тем же оружием по корейцам в Курской области.

Т.е., официальное лицо на официальном брифинге подчеркнуло разницу между территориями, формально имеющими одинаковый статус. За это в РФ есть статья…

Это вопит коллективное российское бессознательное. Они спинным мозгом чувствуют, что всё придётся вернуть.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/729

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