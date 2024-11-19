“Пленного сразу двухсоть” ― російський командир наказує здійснити воєнний злочин

У радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками на фронті, зафіксовано, як командири російської окупаційної армії дають підлеглим наказ здійснити воєнний злочин ― розстріляти полоненого.

Зафіксований факт ― черговий доказ цілеспрямованої геноцидної політики окупаційної армії у розпочатій росією злочинній війні проти України.

Також у ворожому ефірі підтверджується важке поранення московита із позивним “гроза”.

Окупантові із позивним “гриф”, що перебував в одній групі з “грозою”, наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»