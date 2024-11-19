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Українцям назвали вартість 1 кВт*год до кінця 2024 року: скільки потрібно буде платити за світло

Українцям назвали вартість 1 кВт*год до кінця 2024 року: скільки потрібно буде платити за світло

В Україні тариф на електроенергію не змінюватимуть до 1 травня 2025 року. Таким чином, у жовтні-2024, а також в осінньо-зимовий період-2024/25 за 1 кВт*год потрібно буде платити 4,32 грн.

Про це йдеться у відповіді міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка. У документі наголошується:

● Ціна на електричну енергію для побутових споживачів, "згідно з Постановою № 632, затверджена до 30.04.2025".

● Таким чином, доти тариф на електроенергію для побутових споживачів не переглядатиметься.

Водночас, за постановою Кабміну №632, деякі українці можуть платити за електроенергію за пільговим тарифом – 2,64 грн за 1 кВт*год. Йдеться про тих, хто встановив електроопалювальні установки з дотриманням вимог законодавства. При цьому слід зазначити, що такий тариф для українців діє лише в опалювальний період: з 1 жовтня до 30 квітня.

Втім, щоб "активувати" пільговий тариф, слід використовувати не більше ніж 2 000 кВт*год на місяць, йдеться у матеріалі OBOZ.UA. Якщо ж споживання виявиться вищим, рахунок буде виставлено за тарифом 4,32 грн/кВт*год.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, у листопаді в Україні діятимуть ті ж річні тарифи на газ, що й раніше. Зокрема клієнти "Нафтогазу" заплатять 7,96 грн за кубометр.

Джерело: obozrevatel.com

Новости портала «Весь Харьков»

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